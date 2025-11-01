Calcinacci dal ponte Garibaldi | scatta la riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione stop ai mezzi pesanti

Baritoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scatta la riduzione di carreggiata a una corsia per senso di marcia sul ponte Giuseppe Garibaldi, a Bari, tra via Di Vagno e via Apulia. L'ordinanza del Comune è stata siglata questa mattina, in seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco, avvenuto nella serata di giovedì 31 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Bari, caduta calcinacci sul ponte Garibaldi: firmata l'ordinanza, traffico ridotto, stop mezzi pesanti - Riduzione della carreggiata e divieto di transito per i mezzi pesanti sul ponte Giuseppe Garibaldi, a Bari, dopo la caduta di alcuni calcinacci avvenuta nella serata di giovedì 31 ottobre. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Ponte Giuseppe Garibaldi: ridotta la carreggiata e divieto di transito ai mezzi pesanti dopo caduta di calcinacci - L’ordinanza è stata emanata dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, avvenuto nella serata di giovedì 31 ottobre, a seguito della caduta di alcuni calcinacci. Lo riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Calcinacci Ponte Garibaldi Scatta