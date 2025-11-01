Calcinacci dal ponte Garibaldi | scatta la riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione stop ai mezzi pesanti
Scatta la riduzione di carreggiata a una corsia per senso di marcia sul ponte Giuseppe Garibaldi, a Bari, tra via Di Vagno e via Apulia. L'ordinanza del Comune è stata siglata questa mattina, in seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco, avvenuto nella serata di giovedì 31 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it
