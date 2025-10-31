Trapianti di cuore il Policlinico di Bari al primo posto in Europa | nel 2025 effettuati 94 interventi
Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Il dato supera quelli dei principali centri europei come Parigi (Ospedale Pitié-Salpêtrière, 65 trapianti) e gli altri centri di Bad Oeynhausen. 🔗 Leggi su Baritoday.it
