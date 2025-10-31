Trapianti di cuore il Policlinico di Bari al primo posto in Europa | nel 2025 effettuati 94 interventi

Baritoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Il dato supera quelli dei principali centri europei come Parigi (Ospedale Pitié-Salpêtrière, 65 trapianti) e gli altri centri di Bad Oeynhausen. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

trapianti cuore policlinico bariIl Policlinico di Bari è il primo ospedale in Europa per trapianti di cuore. Superato anche l'ospedale di Parigi - Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Lo riporta quotidianodipuglia.it

trapianti cuore policlinico bariPoliclinico di Bari primo centro in Europa per trapianti di cuore: 94 interventi nel 2025 - Un risultato eccezionale per l’équipe guidata dal professor Tomaso Bottio, direttore della Cardiochirurgia del Policlinico di Bari, che coordina un gruppo di giovani cardiochirurghi pronti a ... giornaledipuglia.com scrive

trapianti cuore policlinico bariPoliclinico Bari primo in Europa per trapianti di cuore nel 2025 - Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025, con 94 interventi realizzati al 31 ottobre. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trapianti Cuore Policlinico Bari