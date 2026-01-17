Pisa Atalanta Gilardino nel post gara | Esultando mi sono fatto male alla caviglia Nella proposta di gioco siamo stati bravi
Dopo la partita tra Pisa e Atalanta, Gilardino ha commentato l'esito del match e il suo infortunio alla caviglia provocato dall'esultanza. Ha evidenziato la buona proposta di gioco della squadra, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione. Questa analisi offre un quadro chiaro sulla dinamica della partita e sullo stato di salute dell'allenatore, senza enfasi o sensazionalismi.
La sfida che ha aperto la 21ª giornata di Serie A tra Pisa e Atalanta si è conclusa da pochi minuti. Il confronto è terminato sul punteggio di 1-1, con Krstovic a segno per la Dea e il nuovo arrivato Durosinmi autore del gol che ha fissato il risultato finale. Le parole di Gilardino a Sky Sport: PAROLE – «Esultando mi sono fatto male alla caviglia. Abbiamo messo in campo una prestazione importante sia in fase offensiva che in quella difensiva. Nella proposta di gioco siamo stati bravi, una sconfitta sarebbe stata immeritata. Prima della partita ho chiesto ai ragazzi di avere coraggio e la nostra prova è lo specchio di un atteggiamento positivo, rintanarsi in difesa non avrebbe riprodotto lo stesso risultato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
