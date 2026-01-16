pisa atalanta 1 1 il neo toscano durosinmi risponde a krstovic

Nel match tra Pisa e Atalanta, terminato 1-1 all'Arena Garibaldi, Durosinmi ha risposto al gol di Krstovic. È stato l’esordio con la maglia nerazzurra per Raspadori, mentre debutta anche Bozhinov sotto la guida di Gilardino. La partita ha aperto la ventunesima giornata di Serie A, offrendo una prova equilibrata tra le due squadre.

Esordio di Raspadori negli orobici, debutta anche Bozhinov nel team di Gilardino. PISA - Finisce 1-1 all'Arena Garibaldi lo scontro tra nerazzurre, ovvero Pisa-Atalanta, che ha aperto la ventunesima giornata della Serie A. Gara bella e vibrante, sbloccata solo nel finale dalle reti di Krstovic e del neo toscano Durosinmi. Per la Dea un punto per avvicinarsi alla zona Europa, mentre il Pisa risolve l'astinenza di gol casalinghi e aggancia la Fiorentina a quota 14. Due novità per Gilardino rispetto all'undici di Udine: parte dall'inizio Tourè e non Leris mentre in difesa c'è Coppola al posto dello squalificato Caracciolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

