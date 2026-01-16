Pisa-Atalanta 1-1 il neo toscano Durosinmi risponde a Krstovic
Nel match tra Pisa e Atalanta, terminato 1-1 all'Arena Garibaldi, Durosinmi ha risposto al gol di Krstovic. È stato l’esordio con la maglia nerazzurra per Raspadori, mentre debutta anche Bozhinov sotto la guida di Gilardino. La partita ha aperto la ventunesima giornata di Serie A, offrendo una prova equilibrata tra le due squadre.
Esordio di Raspadori negli orobici, debutta anche Bozhinov nel team di Gilardino. PISA - Finisce 1-1 all'Arena Garibaldi lo scontro tra nerazzurre, ovvero Pisa-Atalanta, che ha aperto la ventunesima giornata della Serie A. Gara bella e vibrante, sbloccata solo nel finale dalle reti di Krstovic e del neo toscano Durosinmi. Per la Dea un punto per avvicinarsi alla zona Europa, mentre il Pisa risolve l'astinenza di gol casalinghi e aggancia la Fiorentina a quota 14. Due novità per Gilardino rispetto all'undici di Udine: parte dall'inizio Tourè e non Leris mentre in difesa c'è Coppola al posto dello squalificato Caracciolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Diretta gol Serie A: Pisa Atalanta 1-1, finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic
Leggi anche: Serie A, Pisa-Atalanta 1-1: Durosinmi replica a Krstovic
Pisa – Atalanta, tutti i precedenti all’Arena Anconetani; Le partite di oggi: Pisa-Atalanta, Sampdoria-Entella e poi Liga, Bundesliga e Ligue 1; Dove vedere Pisa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.
Serie A, frenata Atalanta a Pisa: è 1-1 tra le due nerazzurre - Si decide tutto in 5 minuti, all'83' passa in vantaggio l'Atalanta con Kristovic ma solo 4 minuti dopo la pareggia il Pisa con Durosinmi. milannews.it
Pagelle di Pisa-Atalanta 1-1: Krstovic in gol, poi spunta Durosinmi. Scuffet e Carnesecchi protagonisti - 1 i top e flop del match: l'Italia scopre Durosinmi che rimonta l'iniziale vantaggio di Krstovic. sport.virgilio.it
Pisa-Atalanta 1-1, il debuttante Durosinmi replica a Krstovic - Si ferma così a 3 la striscia di vittorie di fila di Palladino, mentre la banda Gilardino torna a muovere la ... sport.quotidiano.net
Serie A, Pisa-Atalanta 1-1. I toscani lasciano la coda della classifica Anticipo della 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a- - facebook.com facebook
Yunus Musah starting for Atalanta today away at Pisa. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.