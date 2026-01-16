Diretta gol Serie A | Pisa Atalanta 1-1 finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic

La partita tra Pisa e Atalanta, valida per la 21ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio 1-1. Durosinmi risponde a Krstovic, offrendo una sfida equilibrata. Di seguito, la cronaca, i risultati aggiornati e gli approfondimenti sulla gara, in tempo reale e senza enfasi, per offrire un’analisi precisa e puntuale dell’incontro.

62' CI PROVA L'ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l'area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo.

