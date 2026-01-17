Pio Esposito trascina l’Inter | a Udine brilla la coppia con Lautaro

Pio Esposito si sta affermando come elemento importante per l’Inter, dimostrando una buona intesa con Lautaro Martínez. La sua presenza a Udine ha contribuito al rendimento della squadra, evidenziando una collaborazione che può risultare decisiva nel corso della stagione. Un segnale positivo per i nerazzurri, che continuano a puntare sulla crescita dei giovani talenti italiani.

Inter News 24 Pio Esposito si sta rivelando l’arma in più per la squadra di Cristian Chivu, grazie a una straordinaria capacità di dialogare con Lautaro Martìnez. Il cammino dei nerazzurri prosegue spedito, con un ruolino di marcia impressionante che conta otto successi nelle ultime nove sfide. La vittoria ottenuta sul difficile campo di Udine conferma la maturità della squadra, che ha saputo espugnare uno stadio storicamente ostico grazie a una giocata d’autore nata dall’intesa tra il capitano e il suo nuovo giovane partner d’attacco. L’intesa vincente tra il capitano e la giovane promessa. Secondo l’analisi proposta da La Gazzetta dello Sport, l’affinità tra Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e leader della classifica marcatori, e Pio Esposito è diventata il motore trainante della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

