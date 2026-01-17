Inter Pio Esposito cresce e trascina | a Udine può partire titolare

L’Inter si affaccia alla partita di Udine con fiducia, confermando Pio Esposito come un elemento fondamentale della squadra. Cresciuto e determinato, il giovane talento sta dimostrando di essere una presenza stabile e affidabile nel progetto nerazzurro, pronto a partire dall’inizio e a contribuire con la sua crescita e le sue qualità.

L' Inter guarda a Udine con una certezza sempre più solida: Pio Esposito non è più soltanto una promessa, ma un fattore reale nello spartito nerazzurro. Il classe 2005 corre per una maglia da titolare nella sfida delle 15:00 contro l' Udinese, forte di un impatto che, partita dopo partita, racconta una maturità fuori scala. Pio Esposito, il cambio che cambia le partite. Il gol decisivo contro il Lecce non è stato un episodio isolato, ma la sintesi di ciò che Esposito garantisce alla squadra di Cristian Chivu. Quando entra a gara in corso, non sbaglia mai lettura: capisce il momento, interpreta le esigenze e si mette al servizio dei compagni.

