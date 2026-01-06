Nel 2025, la pinacoteca ha raggiunto un record di oltre diecimila visitatori, confermando il suo ruolo culturale di rilievo. Questo risultato si inserisce in un percorso di crescente riconoscimento internazionale, che culminerà nel 2026 con l’esposizione al Metropolitan Museum di New York dello

"Il 2025 è stato un anno di straordinario fermento culturale, segnato da una proiezione internazionale che troverà il suo culmine nel 2026 col prestigioso sbarco al Metropolitan Museum di New York dello Stendardo Processionale della Santissima Trinità di Raffaello che da Città di Castello volerà negli Stati Uniti per una mostra dedicata al genio rinascimentale da marzo a giugno". Tra i dati più importanti: i visitatori della Pinacoteca sono stati 10 mila 167 con 2 mila 600 presenze alle mostre allestite nell’Ala nuova e nella Manica lunga, poi ancora i partecipanti agli eventi collaterali che sono stati mille 800. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Successo a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila visitatori

Leggi anche: Fumetti e Retrò da record. La mostra fa il pienone con oltre 5mila visitatori

Leggi anche: La Fiera pensa in grande. Oltre diecimila visitatori: "L’anno prossimo potrebbe durare di più"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Successo a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila visitatori - Quasi duemila presenze alle mostre nell’Ala nuova e nella Manica lunga. msn.com