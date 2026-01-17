Pienone alla Fiera di Sant' Antonio oltre 400 ambulanti nel cuore cittadino

Nonostante il cielo invernale e le condizioni meteorologiche umide, la Fiera di Sant'Antonio a Modena ha registrato una grande affluenza. Con oltre 400 ambulanti presenti nel centro cittadino, l’evento ha attirato numerosi visitatori, attratti dalle offerte e dall’atmosfera tradizionale. La giornata ha confermato l’importanza di questa manifestazione nel tessuto culturale e commerciale della città.

A dispetto della giornata umida e di un cielo tipicamente invernale, le temperature miti hanno incoraggiato i visitatori della fiera di Sant'Antonio a riempire il centro storico di Modena. Gli ambulanti sono stati complessivamente 403, con alcune rinunce dei titolari dei posteggi e 29 subentrati nella cosiddetta spunta giornaliera, cioè chi si è presentato comunque, pur non essendo titolare del posteggio, per occuparne uno lasciato libero, sulla base delle procedure e delle graduatorie definite dal Comune, secondo un assetto che sarà riproposto anche per il patrono San Geminiano il 31 gennaio. Il percorso storico, che ha il cuore in piazza Grande e sulla via Emilia, è stato integrato con via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre.

