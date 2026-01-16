Fiera di Sant' Antonio ecco le modifiche alla viabilità

Sabato 17 gennaio, in occasione della Fiera di Sant'Antonio, sarà sospesa la circolazione stradale in alcune vie di Modena, tra cui via Emilia centro, piazzale Sant’Agostino, largo Porta Bologna, corso Canalgrande e corso Canalchiaro. La misura riguarda esclusivamente i veicoli, ad eccezione di mezzi di soccorso e emergenza. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti.

Sabato 17 gennaio, in occasione della fiera di Sant’Antonio, viene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia centro a Modena, in piazzale Sant’Agostino, in largo Porta Bologna, in corso Canalgrande (tra via Mascherella e via San Vincenzo), in corso Canalchiaro, in corso Duomo, in Calle di Luca e in piazza XX Settembre. Per tutta la giornata è in vigore il divieto di sosta con rimozione in tutte le strade del centro storico dove si svolge la manifestazione e sono previste modifiche alla viabilità, come la predisposizione di direzioni obbligatorie, l’abrogazione di sensi unici o l’indicazione di sensi unici alternati per le diramazioni e gli accessi interessati dall’iniziativa e dalle strade poste a monte e a valle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

