Domani alle 15 nella Palestrina di Piegaio si svolgerà l'evento di presentazione del nuovo plesso scolastico di Piegaio-Trebbio. Un'occasione per conoscere le caratteristiche della struttura dedicata all'educazione dei giovani del territorio. La cerimonia sarà aperta a tutta la comunità e segnerà un importante passo avanti per l'offerta formativa locale.

Domani, alle 15, nella "Palestrina" di Piegaio si terrà la presentazione ufficiale del nuovo plesso scolastico di Piegaio-Trebbio. L’amministrazione aomunale di Pescaglia invita famiglie e cittadini a intervenire all’incontro per conoscere da vicino la nuova scuola e per ricevere tutte le informazioni utili in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 20262027. Durante l’evento sarà inoltre possibile effettuare direttamente le iscrizioni, con il supporto del personale scolastico. A illustrare le caratteristiche del nuovo plesso e l’offerta formativa dell’Istituto saranno il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, e Fabrizia Rimanti, dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Lucca Quinto Pescaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piegaio-Trebbio. Ecco il nuovo plesso scolastico

Leggi anche: Patrica, domani l’Open Day nel nuovo Plesso scolastico I.C. Supino

Leggi anche: Fiumefreddo di Sicilia, riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Piegaio-Trebbio. Ecco il nuovo plesso scolastico; Pescaglia presenta il nuovo plesso scolastico di Piegaio-Trebbio.

Pescaglia presenta il nuovo plesso scolastico di Piegaio-Trebbio - L'assessore La Spina soddisfatto: "Rappresenta un ulteriore passo nel percorso che il nostro Comune ha intrapreso da anni" ... luccaindiretta.it