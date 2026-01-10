Fiumefreddo di Sicilia riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande

A Fiumefreddo di Sicilia, ieri mattina è stato ufficialmente riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande, dopo interventi di manutenzione straordinaria. L’opera, finanziata con 40 mila euro dalla Regione Siciliana, mira a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale scolastico, contribuendo al miglioramento delle strutture educative del territorio.

