Fiumefreddo di Sicilia riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande
A Fiumefreddo di Sicilia, ieri mattina è stato ufficialmente riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande, dopo interventi di manutenzione straordinaria. L’opera, finanziata con 40 mila euro dalla Regione Siciliana, mira a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale scolastico, contribuendo al miglioramento delle strutture educative del territorio.
