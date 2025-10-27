Aria di cambiamento nelle scuole | a Palermo l’Autumn School del progetto Mission sulla qualità dell’aria indoor

Palermotoday.it | 27 ott 2025

Il Cnr di Palermo si prepara ad accogliere l’Autumn School "Aria di cambiamento nelle scuole”, un evento di alta formazione dedicato alla prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento dell’aria interna, che si terrà nelle giornate 27 e 28 Ottobre. L’iniziativa rientra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it



