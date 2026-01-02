Durante il Piano freddo a Milano, circa 450 persone senza fissa dimora sono state accolte nelle strutture comunali dedicate. Questa misura mira a garantire un riparo sicuro durante le notti più fredde, offrendo assistenza a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. L'iniziativa rappresenta un intervento importante per la tutela delle persone senza dimora nei periodi di emergenza climatica.

Circa 450 persone senza fissa dimora che sono state inviate nelle strutture del Comune di Milano adibite con il Piano freddo. Il gruppo è composto per l'85% da uomini e nel 65% dei casi hanno fatto accesso per la prima volta nelle strutture emergenziali. Le struttureSono nove i centri attivi: via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Piano freddo a Milano, 450 senzatetto accolti nelle strutture del Comune

Leggi anche: Sos Freddo a Milano, fra gli spazi pronti anche l’ex campo base M4: ecco le strutture a disposizione dei senzatetto

Leggi anche: Arriva l’aria polare, Milano vara il Piano freddo 2025: le strutture aperte, come accedere, come aiutare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Piano freddo a Milano, già accolte 450 persone senza dimora nelle strutture del Comune - Nuove strutture in apertura, unità mobili attive h24 e riapertura delle docce pubbliche per affrontare l’emergenza invernale ... affaritaliani.it