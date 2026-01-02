Piano freddo a Milano 450 senzatetto accolti nelle strutture del Comune
Durante il Piano freddo a Milano, circa 450 persone senza fissa dimora sono state accolte nelle strutture comunali dedicate. Questa misura mira a garantire un riparo sicuro durante le notti più fredde, offrendo assistenza a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. L'iniziativa rappresenta un intervento importante per la tutela delle persone senza dimora nei periodi di emergenza climatica.
Circa 450 persone senza fissa dimora che sono state inviate nelle strutture del Comune di Milano adibite con il Piano freddo. Il gruppo è composto per l'85% da uomini e nel 65% dei casi hanno fatto accesso per la prima volta nelle strutture emergenziali. Le struttureSono nove i centri attivi: via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
