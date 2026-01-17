pensiamo partita dopo partita per centrare il nostro traguardo

L’Osimana si prepara alle sfide decisive delle prossime due settimane, con impegni di alta rilevanza in campionato. Domani i giallorossi affronteranno il K Sport a Montecchio, una partita fondamentale contro una squadra in piena corsa promozione. La squadra lavora con attenzione e determinazione, pensando partita dopo partita per raggiungere il proprio obiettivo.

Esami importanti per l' Osimana nelle prossime due domeniche. Due scontri d'alta classifica per i giallorossi che domani saliranno a Montecchio per affrontare il K Sport, terzo in classifica. Una settimana dopo invece al Diana salirà la capolista Fermana, tutt'altra squadra rispetto a quella che i senza testa avevano incontrato nel girone di andata dove dominarono al Recchioni vincendo per 0-3. Ma una alla volta, ora testa al K Sport Montecchio Gallo, "una delle pretendenti alla vittoria del campionato - dice il centrocampista Jacopo Domizi -. E' una squadra forte, ma noi non siamo da meno. Diremo la nostra".

