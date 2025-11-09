Bologna, 9 novembre 2025 – Vincenzo Italiano capo popolo negli ultimi scampoli di match, esausto ma felice ha lasciato ancora il posto al suo vice Daniel Niccolini in sala stampa, per preservare anche una salute nettamente migliorata ma anche da salvaguardare per essere al top. Ci ha pensato dunque l’allenatore toscano ad analizzare la vittoria contro il Napoli nel perfetto pomeriggio del Dall’Ara: “Abbiamo fatto un primo tempo tattico, dopo poco è arrivato l’infortunio di Skorupski, poi quello di Rowe a fine primo tempo che ci ha fatto giocare gli ultimi minuti quasi in dieci uomini. Con il gol ci siamo sbloccati e abbiamo cominciato a giocare meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli 2-0, Niccolini: "Classifica bellissima ma pensiamo partita dopo partita"