Pedopornografia quattro arresti della polizia postale di Catania

La polizia postale di Catania ha arrestato quattro uomini, tra i 50 e i 70 anni, per detenzione di materiale pedopornografico. Le operazioni, coordinate dalla Procura locale, hanno portato alla scoperta di ingenti quantità di contenuti illeciti. Gli arresti si inseriscono in un’azione mirata a contrastare il traffico e la diffusione di materiale pedopornografico, contribuendo alla tutela dei minori e alla sicurezza online.

Impiegato, libero professionista e pensionato, di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Sono i profili delle quattro persone arrestate in flagranza di reato dalla polizia postale di Catania per detenzione di ingente materiale pedopornografico nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo. Il provvedimento è stato già convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. L’indagine del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania è stata avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child rescue coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pedopornografia, quattro arresti della polizia postale di Catania Leggi anche: Pedopornografia on line, chiusa l’indagine della polizia: arrestati in quattro Leggi anche: Pedopornografia, scattano quattro arresti. Migliaia di file sotto sequestro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Polizia Postale: nel 2025 registrati 9.250 casi di attacchi informatici, con 2.574 procedimenti per pedopornografia e 222 arresti; Operazione congiunta di e Carabinieri, quattro arresti a Latina; Pedopornografia 16 casi scoperti nell’ultimo anno: in manette 4 persone perché detenevano un ingente quantitativo di foto e video; «Mia moglie», i gestori della pagina Facebook perquisiti dalla polizia: sequestrati i dispositivi informatici di una donna di 52 anni e di un 24enne. Pedopornografia online, maxi operazione a Catania: quattro arresti tra professionisti e pensionati - L'inchiesta e l'operazione della Polizia Postale, nata per la tutela dei minori e delle fasce deboli, ha svelato un network sotterraneo di scambio di file illeciti, portando al sequestro di decine di ... ilsicilia.it

Catania. Orrore online: quattro arresti per pedopornografia, sequestrati decine di migliaia di file - All’esito di una complessa investigazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli e svolta dalla Polizia di Stato, sono state sottoposte ... libertasicilia.it

Pedopornografia, scattano 4 arresti in flagranza a Catania - Utilizzati «avanzati» strumenti di geolocalizzazione degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile ... msn.com

OPERAZIONE ANTIPEDOFILIA IN SARDEGNA: UN ARRESTO E QUATTRO DENUNCE La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Cagliari, ha concluso un'operazione contro la pedopornografia online. Un uomo di 53 anni di Sassari è stato arrestato e - facebook.com facebook

Un 53enne di #Sassari è stato arrestato per detenzione di materiale #pedopornografico. Nell’operazione della #polizia di Stato, coordinata dalla Procura di #Cagliari, sono state denunciate altre quattro persone tra le province di Cagliari e Sassari. Sequestr x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.