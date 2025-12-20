pedopornografia scattano quattro arresti migliaia di file sotto sequestro

Blitz della polizia postale della Toscana contro la pedofilia. Gli agenti hanno perquisito 17 indagati: quattro di loro sono stati arrestati per detenzione e diffusione di materiale pornografico realizzato con l’utilizzo di minori. L’attività, scaturita dall’analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante un’altra operazione di contrasto alla pedopornografia online, ha consentito di localizzare in Italia 17 utenti ritenuti responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile. Gli investigatori, per diversi mesi, hanno monitorato le condotte dei profili sospettati, rilevando che scaricavano e, in alcuni casi, condividevano video e immagini raffiguranti minori, utilizzando una nota applicazione di messaggistica istantanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

