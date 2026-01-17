Pedopornografia in chat Chiesti 7 anni di carcere per gli sms e foto erotiche inviate a un’adolescente

Un uomo è stato accusato di aver intrattenuto una relazione via chat con una minorenne, scambiando messaggi e foto a contenuto erotico. Per questo motivo, la richiesta di condanna prevede sette anni di carcere. L’indagine evidenzia il rischio legato alla condivisione di contenuti sessuali online, soprattutto quando coinvolgono minori, sottolineando l’importanza di un'attenta tutela della sicurezza digitale dei giovani.

di Francesco Zuppiroli Avrebbe intrattenuto una relazione virtuale, fatta di scambi di chat erotiche e invio di foto hot, con una ragazzina di cinquant’anni più giovane di lui. È questa l’accusa, materializzata nei reati di detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale, imputata a un 66enne riminese, sedicente artista di strada, finito a processo davanti al tribunale di Rimini in composizione collegiale, poiché secondo la procura distrettuale avrebbe scambiato messaggi e media espliciti con una ragazzina toscana, all’epoca dei fatti solo 16enne, conosciuta su un sito di incontri online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

