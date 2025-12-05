Clan Ferretti e Cipolletta chiesti 306 anni di carcere per gli imputati

Il pm antimafia Henry John Woodcock ha chiesto 306 anni di carcere e multe per 260mila euro nei confronti di 22 imputati ritenuti legati ai gruppi criminali rivali dei Ferretti e dei Cipolletta a Pomigliano d’Arco. La requisitoria si è chiusa davanti al gup Michela Sapio, nel processo con rito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

