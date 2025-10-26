Brucia l' appartamento due sorelle messe in salvo dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti nella notte, poco prima delle ore 3, per spegnere un incendio in un'abitazione privata in località San Lorenzo di Bibbiana.Una volta messo al sicuro le due sorelle che abitano nell'immobile, e spento l'incendio, si sono rese necessarie le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

