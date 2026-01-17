Pattinaggio artistico | l’Italia femminile torna sul podio! Bronzo per Gutmann agli Europei trionfo per Petrokina

Il pattinaggio artistico femminile in Italia torna a ottenere recognition a livello europeo, con il bronzo di Gutmann agli Europei e il successo di Petrokina. Dopo otto anni, questa conquista segna un importante passo avanti per lo sport italiano, sottolineando la crescita e la costanza delle atlete nel contesto continentale. Un risultato che testimonia l’impegno e il talento delle atlete italiane nella disciplina.

Otto anni dopo, quasi due quadrienni dopo, l'Italia torna sul podio nella specialità individuale femminile in un contesto continentale. Lara Naki Gutmann ha infatti conquistato il bronzo ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di svolgimento nel Regno Unito, precisamente sul ghiaccio dell'Utilita Arena di Sheffield. Una medaglia cercata e sofferta per la trentina che, in una prova viziata da alcuni errori, ha dimostrato grande carattere cambiando spartito in corsa recuperando un elemento chiave. L'allieva di Gabriele Minchio ha infatti mancato l'appuntamento con la combinazione iniziale, complice un triplo lutz atterrato con step out, sbavatura arrivata anche nel salto successivo, il triplo flip.

