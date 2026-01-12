Pattinaggio artistico | sfida ad alta tensione nel singolo femminile agli Europei Gutmann ci prova
Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 al 18 gennaio, si apre una competizione ricca di incertezze nel singolo femminile. Tra le protagoniste in gara, Gutmann si prepara a affrontare questa sfida. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per gli atleti di dimostrare le proprie capacità in un contesto di elevata tensione e grande livello tecnico.
Una gara dalle mille incognite. Non è per nulla facile pronosticare quello che potrebbe succedere nella specialità individuale femminile ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, evento quest’anno in scena a Sheffield, nel Regno Unito, da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio. Le atlete di punta, sorprese permettendo, si dividono infatti tra profili in ottimo stato di forma ed altre reduci da un periodo più o meno tormentato. Un cocktail che consente, almeno sulla carta, di vivere una delle più classiche “competizioni pazze”, con mille variabili da dover tenere in considerazione. L’estone Niina Petrokina, trionfatrice a sorpresa della scorsa edizione, difficilmente potrà concorrere per una medaglia, complice un lungo periodo di stop determinato da non pochi problemi fisici, tra cui spicca anche un intervento al tendine d’Achille che l’ha tenuta lontana dal ghiaccio da diverso tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Pattinaggio artistico: Soldati e Marchioni trionfano nel singolo Junior agli Italiani 2026. Bene Napolitano-Comi
Leggi anche: Pattinaggio artistico, Grassl e Conti-Macii incantano nello short agli Italiani! Gutmann avanti tra le donne
Pattinaggio artistico: sfida ad alta tensione nel singolo femminile agli Europei. Gutmann ci prova - Non è per nulla facile pronosticare quello che potrebbe succedere nella specialità individuale femminile ai Campionati ... oasport.it
Genovese, campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, è stata lei a portare la torcia olimpica negli ultimi metri fino al braciere del Porto Antico. Un arrivo a sorpresa, carico di emozione, tra lacrime, orgoglio: "È stato un gesto emozionante" - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.