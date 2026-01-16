LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Gutmann è di bronzo otto anni dopo Kostner! Tre azzurre in top 8 Dominio Petrokina

Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sui risultati più recenti. Gutmann conquista il bronzo a otto anni da Kostner, mentre tre atlete italiane si posizionano tra le prime otto. La competizione è ancora in corso e il dominio della russa Petrokina si conferma. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale sulla gara e sulla danza ritmica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13.30 22.57: Questa la classifica della gara femminile: 1 Niina PETROKINA EST 216.14 2 Loena HENDRICKX BEL 191.26 3 Lara Naki GUTMANN ITA 186.87 4 Nina PINZARRONE BEL 185.40 5 Anastasiia GUBANOVA GEO 184.36 6 Sarina JOOS ITA 180.84 7 Kimmy REPOND SUI 177.89 8 Anna PEZZETTA ITA 177.14 9 Ekaterina KURAKOVA POL 175.15 10 Iida KARHUNEN FIN 174.49 11 Julia SAUTER ROU 174.37 12 Stefania YAKOVLEVA CYP 173.17 13 Olga MIKUTINA AUT 166.55 14 Mia RISA GOMEZ NOR 158.29 15 Lea SERNA FRA 157.

