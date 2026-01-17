Paracetamolo in gravidanza non alza rischio autismo e Adhd nuova conferma

Nuove ricerche confermano che l’uso di paracetamolo durante la gravidanza non aumenta il rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini. Questi risultati forniscono maggiore tranquillità alle future mamme, sottolineando l’importanza di affidarsi a fonti affidabili e di consultare il proprio medico prima di assumere farmaci in gravidanza. La ricerca scientifica continua a monitorare gli effetti di diversi farmaci, contribuendo a garantire la salute materno-infantile.

(Adnkronos) – L'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non aumenta nei bambini il rischio di autismo, di Adhd (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) o di disabilità intellettiva. E' la nuova conferma che arriva da quella che viene definita dagli esperti l'analisi delle prove scientifiche finora più rigorosa, pubblicata su 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health'. A condurla ricercatori del City St George's, University of London. Non ci sono evidenze di un link, osservano gli autori che hanno portato a termine una revisione sistematica e una metanalisi di 43 studi esistenti per determinare se il paracetamolo fosse sicuro in gravidanza, in risposta alle preoccupazioni dell'opinione pubblica dopo che nel settembre 2025 l'amministrazione Usa aveva parlato dell'ipotesi che potesse aumentare il rischio di autismo nei bambini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “L’uso del paracetamolo in gravidanza non aumenta il rischio autismo o Adhd”, lo studio che smentisce Trump

Leggi anche: Il paracetamolo in gravidanza è sicuro: nessun legame con autismo e Adhd

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scoperte Recenti: Il Paracetamolo in Gravidanza e il Rischio di Autismo - Un'analisi approfondita dimostra che non esiste alcun collegamento tra l'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza e l'insorgenza dell'autismo. notizie.it