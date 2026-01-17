Papà Jurgen guida l'allenamento, mentre Leo segna un gol decisivo: questa è la famiglia Prantner, protagonista della pallamano italiana. L’ala destra della nazionale, sotto la guida del vice commissario tecnico Jurgen, rappresenta il nuovo volto di un movimento giovane e in crescita. La recente rimonta contro la Turchia ha rafforzato la determinazione, ma è fondamentale mantenere costanza nel lavoro e nello sviluppo del settore.

L'ala destra della nazionale di pallamano sarà allenato da suo padre, attuale vice ct: "L'Italia è una squadra giovane e soprattutto ha fame: quella rimonta con la Turchia ha cambiato tutto, ma serve dare continuità al movimento" Di padre in figlio. Quando Jürgen Prantner vestiva la maglia dell’Italia, ai Mondiali di pallamano maschile del 1997 e agli Europei casalinghi dell’anno successivo, suo figlio Leo non era neanche nato; ora è proprio Leo Prantner a indossare l’azzurro, e papà Jürgen è vice allenatore della Nazionale dal 2017. A unirli anche lo stesso ruolo, ala destra di mano mancina: oggi più che mai le ali sono i giocatori deputati a scardinare la fisicità delle difese avversarie con tecnica e velocità, e infatti Leo l’anno scorso è stato il miglior marcatore dell’Italia ai Mondiali con 37 gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Papà Jurgen allena, Leo fa gol: "Noi Prantner, la famiglia della pallamano azzurra"

