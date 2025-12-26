Un momento di festa e di sorrisi, perché così lui avrebbe voluto, come era il suo carattere. Domenica 28 dicembre amici e famigliari di Leo Politica si ritroveranno per una giornata insieme per ricordarlo, Leo Politica il giovane morto lo scorso 30 dicembre 2022 in un tragico incidente d'auto.I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Morto tre anni fa, famiglia e amici si ritrovano per ricordare Leo Politica: "Così sentiamo meno la sua mancanza"

