Pallamano | Italia al lavoro a Berlino Il bollettino medico il punto di Jürgen Prantner
L’ Italia della pallamano è al lavoro a Berlino per affinare la propria preparazione verso gli Europei 2026, che vedranno la rappresentativa azzurra esordire il prossimo gennaio a Kristianstad, in Svezia, nel girone eliminatorio contro Islanda, Ungheria e Polonia. Il gruppo allenato dal dt Bob Hanning e dal suo staff tecnico sosterrà il prossimo 1° novembre un’importante amichevole a Pau contro la Francia, ma intanto in terra teutonica ha l’opportunità di compattarsi e di fare il punto anche su quali siano i giocatori a disposizione e quali invece vadano trattati con attenzione perché alle prese con infortuni. 🔗 Leggi su Oasport.it
