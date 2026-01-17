Paolina Stefani | Io un cervello in fuga? Ho inseguito il mio sogno

Paolina Stefani, nata a Barga e cresciuta a Lucca, ha un background internazionale grazie alle sue origini italo-belga e olandese. Dopo aver vissuto in Italia, ha deciso di seguire il suo sogno, spostandosi all’estero. La sua esperienza riflette un percorso di crescita che combina radici italiane con influenze europee, dimostrando come la ricerca personale possa portare a nuove opportunità senza rinunciare alle proprie origini.

Lucca, 16 gennaio 2026 – Nata a Barga, da padre italo-belga e madre olandese, ha vissuto sino alla maggiore età a Lucca ma ha sempre respirato una dimensione europea, pur sentendosi legata all’Italia. Non a caso, anche suo fratello lavora a Bruxelles. Paolina Stefani, giovane regista e montatrice video, ha fatto le valigie appena raggiunta la maturità scientifica. Attratta dal linguaggio visivo, ha pensato inizialmente di iscriversi al Politecnico di Milano, ma la scelta di una amica di provare una esperienza all’estero l’ha convinta a mirare al massimo, a mettersi totalmente in gioco, ovvero ad iscriversi alla scuola d’arte Central St Martins di Londra dove è entrata, ha studiato per quattro anni per poi iniziare la carriera nel mondo delle produzioni di video, con particolare attenzione per le tematiche ambientali e sociali e per la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

