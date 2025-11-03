Platinette | Il mio cervello è come un emmental Ho speso tutto quello che ho guadagnato Vivo con la pensione

“Non sono ancora morta, grazie”. Così Mauro Coruzzi, in arte Platinette, parla della sua salute dopo i due ictus che gli hanno cambiato la vita. Martedì festeggerà 70 anni: “Non mi abbatto come se fossi sull’orlo di una crisi di nervi, né gioisco come una teenager che con la maggiore età può. 🔗 Leggi su Today.it

Corriere della Sera. . Come sta? «Non sono ancora morta, grazie». Visto che ha attraversato due ictus negli ultimi due anni, basta la prima risposta per rivelare quello che si sa: l’ironia da una vita è il codice distintivo di Mauro Coruzzi, per tutti Platinette, che m - facebook.com Vai su Facebook

Platinette compie 70 anni: «Dopo i due ictus ho il cervello come un emmenthal, pieno di buchi. La tv non vuole opinionisti come me e Sgarbi» - Le confessioni della protagonista di tanto piccolo schermo dopo anni difficili: «Come sto? Secondo msn.com

“Mi sento impaurito. Dopo due ictus il mio medico mi ha detto che ho il cervello pieno di…”, il commovente racconto di Platinette - La carriera e le sfide di Mauro Coruzzi, Platinette, tra ironia, salute e riflessioni sulla vita. Da bigodino.it

Platinette dopo l’ictus: “Ho il cervello pieno di buchi”. Sull’assenza dalla tv: “Non mi manca quasi nulla” - Per anni Platinette è stata un volto fisso della televisione italiana: opinionista, presenza eccentrica, voce fuori dal coro quando ancora il talk show era un’arena. Da dilei.it