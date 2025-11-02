Fabio Montecolle si racconta dopo Io canto family | Grazie a mio figlio Andrea ho realizzato un sogno

2 nov 2025

Andrea Montecolle e suo papà Fabio hanno da poco concluso la loro esperienza a "Io canto family", il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Il duo è riuscito ad arrivare fino alla finale del talent, classificandosi al sesto posto e ricevendo numerosi apprezzamenti e complimenti sia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

