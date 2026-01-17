Francesco Pannofino, noto attore e doppiatore italiano, ha condiviso in occasione di La Confessione del 17 gennaio alcuni dettagli sulla sua carriera, rivelando di aver iniziato doppiando film pornografici. Ha spiegato che, nonostante le aspettative, non provava alcun piacere, anzi si sentiva spesso in iperventilazione. Un ricordo che mette in luce un aspetto poco noto del suo percorso professionale.

“Ho iniziato doppiando anche i porno. Andavo in iperventilazione. Libidine? Macché”. Così Francesco Pannofino durante la puntata de La Confessione in onda il 17 gennaio alle 20.20 su Rai3. “Io sono figlio di una sarta e di un carabiniere, non ho nessuna tradizione di famiglia – ha esordito l’attore – Ho cercato, con un po’ di fortuna, un po’ di talento, e le circostanze che si sono presentate, ce l’ho fatta in qualche modo a fare un lavoro che mi piace. – ha proseguito il celebre Renè Ferretti in Boris – Non è neanche facile. Perché poi lavori tanto se funzioni. Da lì, poi, nascono tutti i doppiaggi di queste stelle hollywoodiane, perché vuol dire che andavo bene, capito? – ha proseguito – Poi ero un ragazzetto sveglio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pannofino a La Confessione di Gomez (Rai 3): “Ho iniziato doppiando i porno. Andavo in iperventilazione. Libidine? Macché”

