Luciana Castellina a La Confessione di Gomez Rai 3 | Lo scioglimento del Pci per me fu un omicidio

Luciana Castellina è l’ospite d’eccezione della puntata del 1° novembre de La Confessione di Peter Gomez, in onda il 1° novembre alle 20.15 su Rai 3. “Questo è il simbolo del partito comunista. Ormai in pochi si dicono comunisti, lei invece?”, ha chiesto il conduttore all’ex deputata. “Mi meraviglio sempre che ci sia qualcuno che invece si vuole chiamare ‘conservatore’ e che fa di questa parola un pregio, – ha detto la giornalista e scrittrice – non si capisce cosa vogliono conservare. La prima cosa che vorrei dire alla Meloni: ‘ma che vuoi conservare di questo mondo?’. E quindi, dirsi ‘comunisti’ vuol dire il contrario, che invece lo vogliamo cambiare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

