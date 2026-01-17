Panico all' uscita di scuola 17enne ferito alla gola con un coltello al Liceo Artistico

Nel primo pomeriggio di ieri, 16 gennaio 2026, si è verificato un episodio di violenza presso il Liceo Artistico di Sora, in provincia di Frosinone. Durante l’uscita scolastica, un ragazzo di 17 anni è stato ferito alla gola con un coltello, causando preoccupazione tra studenti e genitori. La vicenda è attualmente sotto indagine delle autorità locali.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri, 16 gennaio 2026, in via Lucarelli a Sora in provincia di Frosinone. Intorno alle ore 14:00, orario coincidente con l'uscita degli studenti, l'area antistante il Liceo Artistico è diventata teatro di una violenta aggressione che ha coinvolto un minorenne. Secondo le ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della locale stazione, prontamente intervenuti sul posto, un giovane – la cui identità è al vaglio degli inquirenti – ha avvicinato uno studente di 17 anni. Quella che inizialmente sembrava essere una breve discussione verbale è degenerata rapidamente in violenza fisica: l'aggressore ha estratto un coltello, puntandolo alla gola del 17enne e minacciandolo.

