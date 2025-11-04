Napoli 14enne ferito alla gola con un coltello per 25 euro | caccia al rapinatore

Ferito alla gola superficialmente per pochi spicci. È quanto accaduto a un ragazzo di 14 anni vittima di una rapina a Gianturco, quartiere della zona orientale di Napoli. Il giovane, colto di sorpresa alle spalle, è stato costretto a cedere il denaro che aveva con sé. La madre ha poi denunciato l’accaduto anche sui social, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 14enne ferito alla gola con un coltello per 25 euro: caccia al rapinatore

