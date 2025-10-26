Pallamano Serie A1 | Erice regola Salerno nel big match del weekend
La sesta giornata non delude le attese e premia AC Life Style Erice. Le siciliane svettano nello scontro diretto contro Jomi Salerno, indubbiamente il primo match chiave del girone d’andata. Il duello non ha deluso le attese come da pronostico, le campionesse in carica hanno dovuto alzare bandiera bianca in caso con il punteggio di 21-24. Tutti gli altri team sono scesi regolarmente in azione. Brixen Südtirol ha regolato 32-34 il Leno, mentre Cassano Magnago non sbaglia la trasferta contro Mezzocorona rispettando il favore del pronostico (24-37) Festa anche per Nuoro contro Securfox Ariosto Ferrara (37-29) e Cellini Padova davanti ai tifosi del Ali Best Espresso Mestrino (22-24). 🔗 Leggi su Oasport.it
