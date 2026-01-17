Palermo-Spezia domenica 18 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici di Palermo-Spezia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle 17:15. Dopo un avvio difficile, il Palermo ha ottenuto sette risultati utili consecutivi, con tre vittorie casalinghe. Si tratta di un incontro importante per entrambe le squadre, con formazioni, quote e pronostici aggiornati per orientarsi nel confronto. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio, con attenzione ai dettagli sulle formazioni e le statistiche recenti.

Dalla fine di novembre il Palermo ha ingranato la marcia giusta, o quantomeno quella che tutti si aspettavano in estate, mettendo assieme sette risultati utili consecutivi con quattro vittorie delle quali tre, su tre uscite, davanti ai propri tifosi. Il secondo posto in classifica non è più così distante per il club rosanero.

Palermo-Spezia, arbitra Massimi: un anno fa l'ultimo incrocio - I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. forzapalermo.it

Pronostico Palermo vs Spezia – 18 Gennaio 2026 - La sfida tra Palermo e Spezia, in programma il 18 Gennaio 2026 alle 17:15 allo Stadio Renzo Barbera, si annuncia di grande interesse per la Serie B. news-sports.it

Dom. 18 Gennaio | Palermo vs Spezia - facebook.com facebook

Quattro vittorie in fila in casa per il Palermo, che attende uno Spezia in difficoltà in trasferta x.com

