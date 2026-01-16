Aston Villa-Everton domenica 18 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30 si affrontano Aston Villa ed Everton. Dopo la sconfitta 4-1 contro l’Arsenal, l’Aston Villa cerca di risollevarsi in un campionato molto equilibrato. Con il terzo posto in classifica, a -6 dai Gunners e +8 sul quarta, Liverpool, la partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

L’Aston Villa, perdendo 4-1 contro l’Arsenal, ha visto le sue aspirazioni di inserirsi con autorità nella lotta per il titolo subire un duro colpo verso la fine dell’anno, ma il terzo posto in classifica, in coabitazione con il Man City, a -6 dai Gunners ma anche a +8 rispetto a Liverpool, quarto, è tantissima roba.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

