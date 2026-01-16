Aston Villa-Everton domenica 18 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici
Domenica 18 gennaio 2026 alle 17:30 si affrontano Aston Villa ed Everton. Dopo la sconfitta 4-1 contro l’Arsenal, l’Aston Villa cerca di risollevarsi in un campionato molto equilibrato. Con il terzo posto in classifica, a -6 dai Gunners e +8 sul quarta, Liverpool, la partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.
L’Aston Villa, perdendo 4-1 contro l’Arsenal, ha visto le sue aspirazioni di inserirsi con autorità nella lotta per il titolo subire un duro colpo verso la fine dell’anno, ma il terzo posto in classifica, in coabitazione con il Man City, a -6 dai Gunners ma anche a +8 rispetto a Liverpool, quarto, è tantissima roba.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Aston Villa-Manchester United (domenica 21 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Aston Villa-Manchester United (domenica 21 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Villans favoriti
Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Dove Vedere l'Everton Oggi: Streaming, TV e dal Vivo; Pronostici PL: derby distruttivo? Il Metropolis è pronto a distruggere lo United; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 22ª giornata.
Pronostico Aston Villa vs Everton – 18 Gennaio 2026 - Il confronto di Premier League tra Aston Villa ed Everton, in programma il 18 Gennaio 2026 alle 17:30 al Villa Park, promette intensità e punti pesanti in ... news-sports.it
L'Aston Villa lo riprende solo se si dovesse trovare un'altra squadra pronto a prenderlo fino a giugno #ASRoma #calciomercatoRoma #Bailey - facebook.com facebook
ULTIM’ORA R0MA Ufficiale l’arrivo di Malen dall’Aston Villa Operazione in prestito con diritto di riscatto #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #AstonVilla #Malen x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.