Heerenveen-Groningen domenica 18 gennaio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 12:15 si disputa l'incontro tra Heerenveen e Groningen, valido per l'edizione numero 73 del Derby van het Noorden. In questo confronto, le formazioni si sfidano nel tradizionale derby del nord dei Paesi Bassi. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Heerenveen e Groningen si affrontano nell’edizione numero 73 del Derby van het Noorden, ovvero il derby del nord. I frisoni hanno vinto 32 volte contro le 20 del Trots van het Noorden e altrettanti pareggi. La sfida dell’Abe Lenstra Stadion è importante anche per la classifica, un particolar modo per la zona playoff visto che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

