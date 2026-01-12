Juvecaserta contro Livorno palasport tutto esaurito per sostenere i bianconeri
Il PalaPiccolo di Caserta si presenta con il tutto esaurito per la partita contro Livorno, dimostrando il sostegno dei tifosi ai bianconeri. In appena due ore, i biglietti sono stati completamente venduti, garantendo un clima di grande entusiasmo per l’incontro di domenica alle 18. Un appuntamento importante che vedrà le squadre affrontarsi in una sfida che promette grande spettacolo.
La Juvecaserta potrà contare su un palasport pieno nella gara contro Livorno. In poco più di due ore dalla messa in vendita tutti i biglietti per il big match di domenica al PalaPiccolo (palla a due alle ore 18) sono stati venduti.“Un risultato straordinario che conferma la passione e il legame. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Troppo Livorno per la Juvecaserta, i bianconeri cadono in casa della Verodol
Leggi anche: Juvecaserta in trasferta a Livorno contro la Pielle
Juvecaserta, contro Livorno palasport tutto esaurito per sostenere i bianconeri - In poco più di due ore dalla messa in vendita tutti i biglietti per il big match di domenica al PalaPiccolo (palla a due ... casertanews.it
La Juvecaserta espugna Imola: difesa e carattere ribaltano il match, ora occhi sul big match con Livorno - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.