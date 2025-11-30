Juventus – Cagliari La Juventus ottiene un importante vittoria casalinga in rimonta contro il Cagliari. Kenan Yildiz è stato protagonista assoluto con una doppietta. Al primo minuto di recupero, il turco ha messo a segno il gol del sorpasso, completando la sua doppietta personale e regalando ai bianconeri il vantaggio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus – Cagliari, le pagelle: Yildiz predica nel deserto