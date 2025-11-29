Le pagelle e il tabellino di Juventus-Cagliari a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium: Non una gara spumeggiante dei bianconeri, che giocano col solito ritmo compassato e con poca imprevedibilità. È il Cagliari a passare in vantaggio con uno delle svariate sgroppate di Palestra, che serve l’assist per Seba Esposito. A dare la vittoria alla Juventus è la doppietta di Kenan Yildiz, che non segnava in campionato dalla sfida con l’ Inter. – Calciomercato.it (Ansa Foto) Brutte notizie per Spalletti arrivano sotto la voce infortuni: Dusan Vlahovic ha lasciato il campo in lacrime e per l’attaccante serbo si prospetta uno stop piuttosto serio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO JUVE-CAGLIARI 2-1: Yildiz vale doppio, Kostic travolto e Palestra da Nazionale