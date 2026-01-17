Pagelle discesa Wengen 2026 | Franzoni scacci il vociare delle sirene! Innerhofer in ballottaggio per le Olimpiadi?

Le pagelle della discesa di Wengen 2026 offrono un’analisi obiettiva delle prestazioni degli atleti, tra cui Giovanni Franzoni e Innerhofer. In questo articolo, esaminiamo i risultati e le valutazioni, evidenziando le sfide e le prospettive per le prossime competizioni, come le Olimpiadi. Un approfondimento sobrio e dettagliato per chi desidera comprendere meglio l’andamento della stagione e le aspettative del mondo dello sci alpino.

PAGELLE DISCESA WENGEN 2026. Sabato 17 gennaio Giovanni Franzoni, 9: per certi versi il podio odierno vale ancora più della vittoria di ieri. Non chiaramente in senso assoluto, ma per ciò che rappresenta. Arrivare terzi in discesa a Wengen, con il n.28, la pista rovinata e dopo aver smaltito la 'sbornia' del trionfo in superG, significa avere dentro davvero delle doti fuori dal comune. Nessuno, lo sottolineiamo, ha sciato come il bresciano alla Kernen-S: nessuno! Non è un caso che gli svizzeri lo temessero al traguardo, Marco Odermatt lo ha persino ammesso. Ripetiamo quanto già detto ieri: ora mantenga la giusta umiltà.

Odermatt vince la discesa di Wengen, Franzoni è 3° e festeggia un altro podio - WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt vince la discesa di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. msn.com

