Segui in tempo reale la seconda prova di discesa maschile di Wengen 2026. Le condizioni di gara sono al centro dell’attenzione, con Paris che mostra segnali di preoccupazione. Franzoni continua a dominare, mantenendo il suo vantaggio. Resta aggiornato sugli sviluppi e gli orari delle prove cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 13.48 Il cileno Henrik Von Appena si piazza in decima posizione a 2.41 da Franzoni. 13.45 L’ultimo italiano al via sarà Marco Abbruzzese con il numero 59. Intanto aggiorniamo la situazione di Dominik Paris. L’azzurro dopo aver tagliato il traguardo, come detto in precedenza, ha messo in mostra un leggero dolore alla caviglia zoppicando anche nel parterre. Come comunicato dalla FIS si tratta di un problema pregresso che, tuttavia, sembra poter essere gestito da “Domme”. 13.35 Benjamin Jacques Alliod con il numero 43 chiude la sua seconda prova con il 28° tempo a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: preoccupano le condizioni di Paris, Franzoni fa ancora il vuoto

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni fa di nuovo il vuoto davanti a Muzaton e Allegre

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura dalle 12.30

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Odermatt implacabile, Vinatzer e De Aliprandini steccano; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e Franzoni prima delle gare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. oasport.it