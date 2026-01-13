LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | pazzesco Franzoni! Innerhofer è splendido terzo

Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026, con aggiornamenti costanti sui risultati e le performance degli atleti. Franzoni si distingue, mentre Innerhofer conquista un ottimo terzo posto. Resta aggiornato cliccando sul link per la diretta e segui anche l’evento di slalom femminile di Flachau alle 17.45 e 20.00.

13:32 Uno straordinario Christof Innerhofer è terzo con + 1.62 dal compagno di squadra. 13:29 Lo svedese Felix Monsen è ventesimo, +3.54 il suo distacco. 13:27 Il prossimo azzurro in pista sarà Christof Innerhofer, pettorale numero 39. 13:26 Guglielmo Bosca termina la sua prova con quasi sette secondi di ritardo dal compagno. 13:25 Haaser chiude settimo, il suo ritardo è di +2.47. 13:24 Non parte l'austriaco Marco Schwarz. 13:22 Il prossimo a partire sarà Raphael Haaser.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming - Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. oasport.it

LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt trionfa ed eguaglia Stenmark! De Aliprandini 18°, Vinatzer sbaglia. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it

In Slovenia va in scena il primo atto dello sci alpino di questo 2026: dalle 9:45 la prima manche e a seguire, dalle 12:45 la seconda prova Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ x.com

