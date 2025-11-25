Pagelle Bodo Glimt Juve | Yildiz cambia la partita finalmente David e Openda per Spalletti VOTI

di Marco Baridon Pagelle Bodo Glimt Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata di Champions League 202526. Pagelle Bodo Glimt Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata di Champions League 202526 Perin 6 – Poche colpe sui due gol del BodoGlimt: sul primo ci mette il gambone ma non basta, spiazzato poi sul rigore. Kalulu 6 – Vive una partita con pericoli ad intermittenza. Riesce a metterci una pezza, soffrendo in qualche frangente. Kelly 6 – Traballa anche lui quando il Bodo attacca nel primo tempo, cresce in termini di solidità col passare dei minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Bodo Glimt Juve: Yildiz cambia la partita, finalmente David e Openda per Spalletti VOTI

