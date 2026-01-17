Ordigno sotto un’auto nella notte | paura a Brusciano nessun ferito

Nella notte a Brusciano, si è verificato un episodio di danneggiamento di un'auto, una Fiat Panda, avvenuto in via Giordano Bruno. L'intervento dei carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna ha permesso di accertare che si trattava di un ordigno posizionato sotto l’auto. Fortunatamente, non si registrano feriti. La vicenda è attualmente sotto approfondimento delle forze dell'ordine per chiarire i motivi e individuare eventuali responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte a Brusciano, dove i carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Giordano Bruno per il danneggiamento di una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, sotto l’auto sarebbe stato collocato un ordigno rudimentale. L’esplosione ha danneggiato il veicolo, senza però causare feriti né ulteriori danni a persone o cose. Sul posto sono scattati immediatamente i rilievi. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire alla matrice dell’episodio. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordigno sotto un’auto nella notte: paura a Brusciano, nessun ferito Leggi anche: Paura nella notte in via Rigopiano: a fuoco due auto sotto le palazzine popolari [FOTO] Leggi anche: Auto in fiamme a Pietradefusi, paura ma nessun ferito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Montoro, bomba esplode nella notte a Piazza di Pandola: paura tra i residenti Paura nella notte nella frazione di Piazza di Pandola, a Montoro, dove un ordigno è esploso sotto un palazzo in cui abitano oltre 20 famiglie. Il boato ha svegliato i residenti, scesi in - facebook.com facebook L'ordigno è stato collocato sotto il veicolo di Fanil Sarvarov. Le autorità russe hanno aperto un'indagine e accusano i servizi segreti ucraini. È l’ennesimo colpo a un ufficiale di alto rango della Difesa russa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.