Paura nella notte in via Rigopiano | a fuoco due auto sotto le palazzine popolari FOTO
Nella notte di via Rigopiano a Pescara, due automobili sono state interessate da un incendio sotto le palazzine popolari. L’episodio, ancora in fase di accertamento, ha causato paura tra i residenti, svegliati dalle fiamme e dal fumo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha coinvolto due veicoli in circostanze ancora da chiarire.
Momenti di paura la notte scorsa in via Rigopiano a Pescara, nella zona delle palazzine popolari. Due automobili, per circostanze ancora da chiarire, sono andate a fuoco svegliando i cittadini allarmati dalle fiamme e dal fumo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
