Paura nella notte in via Rigopiano | a fuoco due auto sotto le palazzine popolari FOTO

Nella notte di via Rigopiano a Pescara, due automobili sono state interessate da un incendio sotto le palazzine popolari. L’episodio, ancora in fase di accertamento, ha causato paura tra i residenti, svegliati dalle fiamme e dal fumo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha coinvolto due veicoli in circostanze ancora da chiarire.

