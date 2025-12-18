Auto in fiamme a Pietradefusi paura ma nessun ferito
Momenti di tensione a Pietradefusi, frazione di Dentecane, dove un'auto ha preso fuoco lungo la strada verso Passo Serra. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l'incendio ha generato preoccupazione tra i residenti. Le operazioni di spegnimento sono state rapide, evitando conseguenze più gravi. Un episodio che ricorda l'importanza di attenzione e prevenzione alla sicurezza stradale.
Momenti di apprensione a Pietradefusi, nella frazione di Dentecane, dove un’automobile è stata completamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva la strada in direzione Passo Serra.Incendio improvviso in marciaL’episodio si è verificato lungo l’arteria che collega l’abitato alla zona di Passo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
