Auto in fiamme a Pietradefusi paura ma nessun ferito

Momenti di tensione a Pietradefusi, frazione di Dentecane, dove un'auto ha preso fuoco lungo la strada verso Passo Serra. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l'incendio ha generato preoccupazione tra i residenti. Le operazioni di spegnimento sono state rapide, evitando conseguenze più gravi. Un episodio che ricorda l'importanza di attenzione e prevenzione alla sicurezza stradale.

