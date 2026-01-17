Omessa visita medica di idoneità ai lavoratori Denunciata l' amministratrice di un' azienda

È stata denunciata l’amministratrice di un’azienda per aver omesso la visita medica di idoneità ai lavoratori. I carabinieri di Priverno, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un intervento presso la sede aziendale, in collaborazione con le autorità competenti, nell’ambito di controlli sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I carabinieri della stazione di Priverno, e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, sono intervenuti in un'azienda, coordinati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. I controlli sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato e hanno portato alla denuncia di una donna, socia amministratrice dell'azienda stessa. La donna, socia amministratrice dell'azienda, è finita nei guai per omessa visita medica di idoneità dei lavoratori e omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi mancante la relazione sui rischi per l’uso di attrezzatura specifica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

